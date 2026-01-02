Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista perde o equilíbrio ao passar por lombada e morre em São Geraldo do Araguaia

Jeovanna da Silva Farias morreu ainda no local do acidente

O Liberal
fonte

Jeovanna da Silva Farias não resistiu à gravidade do acidente em São Geraldo Araguaia (Foto: Divulgação | portal Correio de Carajás)

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Jeovanna da Silva Farias. O acidente ocorreu por volta das 4h30 de quinta-feira, no primeiro dia de 2026, na avenida Castelo Branco, no centro da cidade. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, Jeovanna e Giovana dos Santos Silva trafegavam em uma motocicleta Honda Biz.

Mas, ao passar por um quebra-molas, perderam o equilíbrio e sofreram o acidente. Jeovanna não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A outra ocupante da motocicleta foi atendida e socorrida, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Equipes de segurança e emergência foram acionadas, e as perícias necessárias foram requisitadas para apurar as circunstâncias do acidente.

VEJA MAIS:

image Jovem morre ao cair de moto após passar por lombada em Bragança nesta quinta-feira
Informações preliminares apontam que a vítima estava saindo de uma arena com amigos quando, ao passar por uma lombada na via, se desequilibrou e caiu

image Homem morre em acidente de motocicleta ao passar por lombada, em Ananindeua
Ele perdeu o controle da moto ao passar por lombada e caiu batendo a cabeça

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Delegacia de São Geraldo do Araguaia. A vítima e uma segunda pessoa estavam em uma motocicleta e, ao passarem por um quebra-molas, perderam o equilíbrio, ocasionando o acidente. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso.

 

