Motociclista perde o equilíbrio ao passar por lombada e morre em São Geraldo do Araguaia
Jeovanna da Silva Farias morreu ainda no local do acidente
Uma mulher morreu em um acidente de trânsito no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Jeovanna da Silva Farias. O acidente ocorreu por volta das 4h30 de quinta-feira, no primeiro dia de 2026, na avenida Castelo Branco, no centro da cidade. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, Jeovanna e Giovana dos Santos Silva trafegavam em uma motocicleta Honda Biz.
Mas, ao passar por um quebra-molas, perderam o equilíbrio e sofreram o acidente. Jeovanna não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A outra ocupante da motocicleta foi atendida e socorrida, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Equipes de segurança e emergência foram acionadas, e as perícias necessárias foram requisitadas para apurar as circunstâncias do acidente.
Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Delegacia de São Geraldo do Araguaia. A vítima e uma segunda pessoa estavam em uma motocicleta e, ao passarem por um quebra-molas, perderam o equilíbrio, ocasionando o acidente. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso.
