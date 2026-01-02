motociclista perde o equilíbrio ao passar por lombada e morre em são geraldo do araguaia

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Jeovanna da Silva Farias. O acidente ocorreu por volta das 4h30 de quinta-feira, no primeiro dia de 2026, na avenida Castelo Branco, no centro da cidade. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, Jeovanna e Giovana dos Santos Silva trafegavam em uma motocicleta Honda Biz.

Mas, ao passar por um quebra-molas, perderam o equilíbrio e sofreram o acidente. Jeovanna não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A outra ocupante da motocicleta foi atendida e socorrida, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Equipes de segurança e emergência foram acionadas, e as perícias necessárias foram requisitadas para apurar as circunstâncias do acidente.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Delegacia de São Geraldo do Araguaia. A vítima e uma segunda pessoa estavam em uma motocicleta e, ao passarem por um quebra-molas, perderam o equilíbrio, ocasionando o acidente. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso.