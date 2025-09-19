Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre em acidente de trânsito em Ulianópolis

O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (18)

O Liberal
fonte

Motociclista morre em acidente de trânsito em Ulianópolis. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista identificado como Ivanilson Ferreira Maia morreu em um acidente de trânsito em Ulianópolis, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na tarde da última quinta-feira (18), na estrada Cauaxi, próximo ao km 4. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima perdeu o controle do controle do veículo.

As informações iniciais dão conta de que tudo ocorreu por volta de 17h, na via, uma das principais do município. O homem, que estaria retornando do trabalho, caiu da motocicleta e teve graves ferimentos. A vítima não resistiu e morreu ainda no local.

Conforme os relatos divulgados em portais do município, testemunhas que estavam na área teriam relatado duas versões para as causas do acidente. Uma delas é de que o motociclista teria sido atingido por uma caminhonete S10 branca, que teria fugido sem prestar socorro. A outra versão é que a vítima teria passado por uma lombada e perdido o controle da moto. No entanto, somente as apurações das autoridades de trânsito e da polícia poderão apontar as reais causas para o acidente com morte.

VEJA MAIS

image Engavetamento de veículos provoca engarrafamento na BR-230
Ao todo, quatro automóveis foram envolvidos no acidente que deixou apenas danos materiais

image Mulher morre em acidente de motocicleta em Tailândia
A vítima foi encontrada caída na via, próxima ao veículo que conduzia, nas primeiras horas de domingo (14)

Ainda conforme os relatos, a vítima teria ficado caída no local do acidente por mais de duas horas, aguardando uma ambulância. No entanto, ainda conforme os moradores, foi constatado o óbito após a chegada dos socorristas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC informou que a Delegacia de Ulianópolis solicitou perícias para apurar as circunstâncias do acidente. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente de trânsito

motociclista morre

ulianópolis
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher com 46 porções de drogas é presa por tráfico em Augusto Corrêa

A Polícia Civil constatou que a casa onde a suspeita estava funcionava como ponto de venda de entorpecentes

19.09.25 14h33

ACIDENTE COM MORTE

Motociclista morre em acidente de trânsito em Ulianópolis

O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (18)

19.09.25 14h07

POLÍCIA

Dois homens são presos e quase 5kg de drogas apreendidas em fiscalização a embarcação em Oriximiná

Policiais que atuam na Base Candiru apreenderam também munições. A ação ocorreu em uma embarcação oriunda de Manaus com destino à Óbidos, no Pará

19.09.25 13h25

INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado morto com marca de tiro na BR-316, em Capanema

O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (19), nas proximidades da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Capanema

19.09.25 13h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Adolescente de 16 anos é morta a tiros no Marajó

A vítima estava caminhando com o namorado quando os dois foram abordados por um homem armado

18.09.25 11h17

EITA!

Ponte de porto privado desaba em Barcarena; causas ainda são desconhecidas

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram trabalhadores que estavam próximos ao local se assustando com a situação

18.09.25 23h31

HOMICÍDIO

Homem é assassinado a tiros em via pública de Marabá

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (19), no bairro Francolândia

19.09.25 10h42

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito morre em intervenção policial na BR-010 após roubo em São Miguel do Guamá

O caso foi registrado na noite de quinta-feira (18), no km 18 da rodovia, sentido Santa Maria do Pará

19.09.25 12h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda