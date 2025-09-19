Motociclista morre em acidente de trânsito em Ulianópolis

Um motociclista identificado como Ivanilson Ferreira Maia morreu em um acidente de trânsito em Ulianópolis, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na tarde da última quinta-feira (18), na estrada Cauaxi, próximo ao km 4. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a vítima perdeu o controle do controle do veículo.

As informações iniciais dão conta de que tudo ocorreu por volta de 17h, na via, uma das principais do município. O homem, que estaria retornando do trabalho, caiu da motocicleta e teve graves ferimentos. A vítima não resistiu e morreu ainda no local.

Conforme os relatos divulgados em portais do município, testemunhas que estavam na área teriam relatado duas versões para as causas do acidente. Uma delas é de que o motociclista teria sido atingido por uma caminhonete S10 branca, que teria fugido sem prestar socorro. A outra versão é que a vítima teria passado por uma lombada e perdido o controle da moto. No entanto, somente as apurações das autoridades de trânsito e da polícia poderão apontar as reais causas para o acidente com morte.

VEJA MAIS

Ainda conforme os relatos, a vítima teria ficado caída no local do acidente por mais de duas horas, aguardando uma ambulância. No entanto, ainda conforme os moradores, foi constatado o óbito após a chegada dos socorristas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC informou que a Delegacia de Ulianópolis solicitou perícias para apurar as circunstâncias do acidente.