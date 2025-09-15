Mulher morre em acidente de motocicleta em Tailândia
A vítima foi encontrada caída na via, próxima ao veículo que conduzia, nas primeiras horas de domingo (14)
Uma mulher identificada como Selma Cruz Dias, de 37 anos, morreu em um acidente de motocicleta em Tailândia, no nordeste do Pará. O caso foi registrado nas primeiras horas de domingo (14), quando a vítima foi encontrada na vicinal 06, próximo ao cemitério municipal.
De acordo com informações iniciais, moradores da região encontraram Selma já sem vida. O corpo estava às margens da via, ao lado da motocicleta que ela conduzia, uma Honda Fan de cor preta e vermelha. A suspeita é de que ela tenha perdido o controle do veículo e colidido contra uma cerca de arame, sofrendo graves ferimentos na cabeça.
Moradores ainda acionaram uma ambulância para prestar socorro, mas os médicos constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais.
Segundo familiares, Selma retornava para casa após visitar o pai, que está internado no Hospital Geral de Tailândia. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.
A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, onde passará por perícia. Moradora do bairro Jardim Liberdade, Selma deixa três filhos.
