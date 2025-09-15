Capa Jornal Amazônia
Mulher morre em acidente de motocicleta em Tailândia

A vítima foi encontrada caída na via, próxima ao veículo que conduzia, nas primeiras horas de domingo (14)

Mulher morre em acidente de motocicleta em Tailândia. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Selma Cruz Dias, de 37 anos, morreu em um acidente de motocicleta em Tailândia, no nordeste do Pará. O caso foi registrado nas primeiras horas de domingo (14), quando a vítima foi encontrada na vicinal 06, próximo ao cemitério municipal.

De acordo com informações iniciais, moradores da região encontraram Selma já sem vida. O corpo estava às margens da via, ao lado da motocicleta que ela conduzia, uma Honda Fan de cor preta e vermelha. A suspeita é de que ela tenha perdido o controle do veículo e colidido contra uma cerca de arame, sofrendo graves ferimentos na cabeça.

Moradores ainda acionaram uma ambulância para prestar socorro, mas os médicos constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais.

Segundo familiares, Selma retornava para casa após visitar o pai, que está internado no Hospital Geral de Tailândia. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, onde passará por perícia. Moradora do bairro Jardim Liberdade, Selma deixa três filhos.

acidentes de trânsito
Polícia
