Engavetamento de veículos provoca engarrafamento na BR-230

Quem teve que trafegar pela BR-230, a Rodovia Transamazônica, entre os municípios de Marabá e Itupiranga, na manhã desta sexta-feira (19), precisou de paciência. Um acidente, próximo à comunidade da Vila São José, ocasionou o engavetamento de quatro veículos e provocou um grande engarrafamento.

Segundo informações obtidas junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo modelo Duster forçou ultrapassagem em uma área de aclive. Na tentativa de se livrar da iminente colisão frontal com o carro que vinha no sentido oposto, o condutor do Duster entrou bruscamente de volta na fila, colidindo na traseira de uma caminhonete modelo Ranger.

A caminhonete, por sua vez, foi lançada para frente, atingindo a traseira de uma pick-up modelo Strada. Vindo logo atrás, um caminhão modelo Cargo não conseguiu frear a tempo de evitar o choque com a traseira do Duster, que, segundo a PRF, provocou toda a situação. Assim, o acidente terminou com o Duster sendo empurrado até ficar embaixo da caminhonete Ranger.

Ainda de acordo com a PRF, apesar da violência das colisões, não houve feridos e o engavetamento deixou apenas danos materiais. A identidade dos condutores envolvidos no acidente não foi divulgada. O trânsito foi normalizado por volta do meio-dia.