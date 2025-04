Motociclista morre após perder controle do veículo e bater contra mureta de proteção em Belém

Uma mulher, identificada como Raquel Fonseca, morreu em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (18/4), no bairro do Tenoné, em Belém. De acordo com as autoridades, ela conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma mureta de proteção na avenida Augusto Montenegro. Raquel estava sozinha na moto.

Uma guarnição do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo na área, foi acionada até o sinistro. O Corpo de Bombeiros (CBMPA) também se dirigiu até o endereço para socorrer a vítima. No entanto, não houve tempo de socorrer Raquel. Ela morreu no local do acidente.

A PM isolou a área para a realização da perícia e remoção do corpo da vítima pela Polícia Científica (PCEPA) ao Instituto Médico Legal (IML). A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e a instituição confirmou a colisão. “A vítima pilotava uma motocicleta quando colidiu com uma mureta de proteção. Ela morreu no local”, comunicou.