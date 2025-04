Motociclista morre ao tentar fazer curva na rodovia Transamazônica, em Pacajá

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Vanildo Oliveira dos Santos, de 39 anos, no início da madrugada desta terça-feira (15), na BR-230 (Transamazônica), a cerca de 15 quilômetros do centro urbano de Pacajá, na região sudoeste do Pará. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da ocorrência.

Segundo informações policiais, Vanildo pilotava uma motocicleta Honda Bros no sentido Pacajá–Anapu quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e caiu em uma área de vegetação às margens da rodovia. O corpo foi localizado por volta de 1h.

No local do acidente, os policiais encontraram a motocicleta bastante danificada, com o pneu dianteiro destruído. Não foram identificados vestígios de colisão com outros veículos, o que levanta a hipótese de que a vítima tenha se acidentado sozinha ao fazer uma curva.​

O corpo foi removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, onde foi submetido a exames para identificar os traumas que causaram a morte. Vanildo Oliveira era morador da Vicinal 332, zona rural de Pacajá.

Com informações do site Correio de Carajás