Motociclista morre ao ser atingido por carreta na BR-316, em Ananindeua

Um motociclista, ainda não identificado, morreu em um acidente de trânsito na BR-316, em Ananindeua, nesta quinta-feira (20/3). De acordo com as informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), a vítima trafegava pela via quando foi atingida por uma carreta. Não há informações sobre o condutor do veículo de grande porte.

O acidente de trânsito foi registrado por volta de 17h, na altura do KM 2, sentido entrada de Belém. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Além disso, não há informações se o condutor da carreta permaneceu no local até a chegada das autoridades policiais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o motociclista caído na pista, próximo à motocicleta. Além disso, a vítima fazia uso do capacete de proteção.

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) estiveram no local e realizaram o isolamento da área. Uma equipe também organizava o fluxo de veículos na área.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Militar e Detran, e aguarda o retorno.