Ciclista morre após ser atingido por motociclista de aplicativo em Ananindeua

Walter Fonseca Marinho morreu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (14/3), na Avenida Independência, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo as autoridades, ele andava de bicicleta pela via, perto do Hospital Santa Maria, quando um motociclista de aplicativo o atingiu no momento em que tentava atravessar o canteiro central, por volta das 8h.

Uma guarnição do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) foi acionada ao caso. Assim que os militares chegaram lá, encontraram Walter morto. Com isso, a Polícia Científica do Pará (PCEPA) foi acionada para realizar a perícia de local de crime e remoção do corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML).

Nas redes sociais, um vídeo do caso foi compartilhado. Pelas imagens, é possível ver a vítima, vestida com uma camisa escura e bermuda, jogada na via e rodeada de curiosos.

O condutor da moto envolvido no acidente, identificado como Fabrício de Sousa Carvalho, permaneceu na avenida e foi conduzido pela PM até a Seccional do Paar. Para a Polícia Civil, ele alegou que o ciclista, supostamente, teria surgido de repente na via e, por isso, não teria conseguido desviar dele. No entanto, Fabrício foi preso por homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a punição para quem comete esse tipo de crime pode ser de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição da permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A pena pode aumentar em até um terço se o homicídio culposo acontecer no exercício da profissão ou atividade do suspeito. Mesmo assim, a PC apurar a morte de Walter.