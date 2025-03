Criança morre atropelada por carreta após cair de bicicleta no bairro do Guamá, em Belém

Uma criança de 6 anos, identificada como Luna Christina Maia de Sales, morreu durante um acidente envolvendo uma bicicleta e uma carreta, na avenida Perimetral, próximo à rua Augusto Corrêa, no bairro do Guamá, em Belém. O atropelamento aconteceu na manhã desta sexta-feira (14), por volta das 7h30, quando Luna estava com a avó em uma bicicleta a caminho da escola, segundo testemunhas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram a morte da criança no local. A avó dela, que sofreu ferimentos, foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo testemunhas, a avó da menina teria se assustado com o tamanho da carreta, que tem 19 metros de comprimento e transportava um maquinário, o que pode ter feito com que ela se desequilibrasse e caísse para debaixo do veículo pesado.

O perito José Cordeiro, da Polícia Científica, analisou a cena do acidente. “A bicicleta estava sendo conduzida na Perimetral no sentido da Augusto Corrêa, no mesmo sentido do atropelador. A bicicleta estava a um metro da via e não teve marca de frenagem. Então, provavelmente, ela se desequilibrou e caiu, porque nós não encontramos danos na bicicleta”, afirmou.

O motorista da carreta foi detido e encaminhado à unidad​e policial. “De imediato demos voz de prisão ao motorista e ele está sendo apresentado na Seccional do Guamá. Ele alega que não viu nada, que não conseguiu enxergar as duas pessoas debaixo da carreta. E agora a Polícia Civil vai fazer toda a investigação para apurar os fatos”, informou o tenente Miranda, da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “o condutor da carreta foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional do Guamá para prestar depoimento, e em seguida, encaminhado para exame de corpo de delito”. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, acrescentou a PC.