Bebê morre após cair de caminhonete e ser atropelado pelo próprio pai

Na manhã desta sexta-feira (21/02), um bebê de 1 ano morreu após cair da janela de uma caminhonete Chevrolet Montana em movimento e ser atropelado pelo próprio pai, que conduzia o veículo.

A Polícia Civil foi acionada e, segundo o boletim de ocorrência, a criança estava de pé no colo da mãe, que se encontrava no banco do carona. Em um momento, o menino deu um pulo e caiu pela janela do veículo, indo parar embaixo das rodas da caminhonete. O caso aconteceu na zona rural de Araguaiana, a 573 km de Cuiabá.

Apesar dos esforços dos pais para socorrer o bebê, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil segue investigando o caso.