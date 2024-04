Bebê de seis meses morre ao cair de rede, em Mojuí dos Campos

Um bebê do sexo masculino, de apenas seis meses, morreu no domingo (31/03) após uma queda devido a rede onde estava se soltar, na comunidade de São Tomé, em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, os pais da criança ainda o levaram para uma unidade de saúde, mas ele não resistiu.

VEJA MAIS

Segundo o que foi informado pelos pais do bebê, a criança estava deitada na rede quando tudo ocorreu. A família estava em um espaço particular comemorando a páscoa com outras crianças, no espaço que fica na zona rural do município. Uma ambulância foi disponibilizada para realizar o socorro do bebê, mas os pais o levaram imediatamente, por meios próprios, para a Unidade Mista de Saúde, localizada no bairro Alto Alegre, onde ocorrem atendimentos de urgência e emergência 24 horas.

A criança deu entrada na unidade em estado crítico e recebeu os procedimentos de reanimação pela equipe médica que estava de plantão. No entanto, por volta de 16h50, os profissionais de saúde informaram aos pais que o bebê não havia resistido e declararam o óbito. O corpo do bebê permaneceu na unidade, onde seriam realizados os procedimentos antes de ser liberado para o sepultamento.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte acidental. Equipes da delegacia de Mojuí dos Campos solicitaram perícias para auxiliar nas investigações.