Bebê morre enforcado com corda de chupeta ao tentar descer de berço

Uma bebê de apenas um ano e sete meses morreu enforcado com o cordão da chupeta que usava ao tentar descer de berço. O caso aconteceu na Vila Pinho, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, no último sábado (16). Segundo informações da Polícia Militar, a mãe da criança estava trabalhando fora e havia deixado a bebê sob os cuidados da filha de 11 anos e de outra filha mais velha.

Na ocasião, a filha mais velha saiu para comprar um lanche e, quando retornou, encontrou a bebê enforcada e já sem vida. A mãe da criança, segundo o boletim de ocorrência, afirmou que se ausentou por cerca de duas horas para realizar faxina a fim de arrecadar dinheiro para comprar fraldas para a criança.

Ao voltar para casa, ela encontrou a bebê morta, nos braços da filha mais velha. A mãe chegou a pedir socorro a vizinhos, que a orientaram a buscar uma unidade de saúde.

Em nota, a Polícia Civil disse que a mulher foi liberada após o depoimento, mas o caso será investigado como abandono de incapaz. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

