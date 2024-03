Influenciadora grávida morre com suspeita de dengue; bebê também faleceu

A influenciadora Sofia Amorim, de 22 anos, morreu nesta quarta-feira (27) com suspeita de dengue na cidade de Goiânia, em Goiás. A jovem, natural de Pirenópolis, estava grávida do primeiro filho e havia entrado recentemente no sétimo mês da gestação. O bebê também faleceu. Uma amiga da vítima, que não quis se identificar, contou que Sofia morreu um dia após o diagnóstico da doença.

“Ela estava com muita falta de ar, por isso achavam que era ansiedade [...] Na terça-feira à tarde, constataram que era dengue e foram ‘ouvir’ o pulmão dela. Estava cheio de água. Por volta das 22h, precisaram entubá-la”, relatou a amiga. As informações são do g1.

Tanto a mãe quanto o filho morreram em um hospital particular na última quarta-feira (27). A amiga contou ainda que Sofia teve que ser entubada um dia antes de morrer e teve falência nos órgãos. Com a situação, os médicos ainda chegaram a fazer uma cesariana de emergência para retirar o bebê vivo, mas não tiveram sucesso.

“O bebê já havia falecido na barriga dela na madrugada, não fizeram o parto de imediato porque as plaquetas estavam muito baixas, ela podia perder sangue. A cesariana era o último caso para tentar salvar a vida dela”, explicou a amiga de Sofia.

Segundo a amiga, Sofia sentiu falta de ar e enjoos na sexta-feira (22). Na terça-feira (26) seguinte ela recebeu o diagnóstico de dengue e à noite foi entubada. “Ela estava consciente antes de ser entubada”, desabafou a amiga.

Casos de dengue em Goiás

De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo site da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, foram registrados 72.747 casos confirmados de dengue no estado até a 13ª semana de 2024. Além disso, o total de casos notificados alcançou 159.148, ainda segundo o órgão público. Em relação ao mesmo período do ano de 2023, houve um crescimento de 257% nos números registados.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)