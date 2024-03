Brasil chega a 2 milhões de casos de dengue em 2024

Já são 2 milhões de casos de dengue no Brasil em 2024, conforme atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta quinta-feira (21). Em detalhes, os números são: 2.010.896 casos prováveis da doença, com 682 mortes registradas por dengue além de 1042 óbitos em investigação. Esse é o maior número de casos de dengue já registrado no Brasil em um mesmo ano.

A Ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta quarta-feira (20) que a concomitância de casos de dengue e gripe comum poderá pressionar o sistema de saúde de diversos municípios e estados do Brasil. Segundo ela, o aumento precoce de casos de vírus respiratórios no país está ligado a fatores climáticos.

“A dengue é o mais grave problema de saúde pública que temos hoje, mas não é o único. E nós não queremos descuidar das outras doenças”, avaliou Nísia.

No Pará

A última informação da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) foi de que, segundo o boletim epidemiológico mais recente, até o dia 01 de março de 2024, foram 1.950 casos confirmados de dengue no Estado, com duas mortes registradas: uma em Belém e outra em Monte Alegre.

Em Belém

Na capital do Estado, de acordo com o último boletim epidemiológico do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sespa), foram notificados 1.174 casos de dengue, sendo 503 confirmados, 297 descartados e 363 seguem em análise. Neste ano, até o momento, houve uma morte por dengue grave confirmada em Belém. Os bairros com maior registro de casos são Guamá (74), Cremação (40) e Pedreira (32).

Com informações de Poder 360.