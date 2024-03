Vacinas da dengue que não foram usadas serão distribuídas, anuncia Ministra da Saúde

Nesta quarta-feira (20), durante conversas com jornalistas sobre a situação da dengue no país, a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou planos para redistribuir as vacinas remanescentes para municípios com alta incidência da infecção.

“Estamos trabalhando com respaldo do comitê científico, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde, para que possamos utilizar as vacinas que não foram utilizadas neste momento em (outros) municípios com alta incidência”, declarou.

Conforme a ministra, a redistribuição será feita com base em um ranking de necessidade entre os municípios que decretaram emergência de saúde. A secretária nacional de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, divulgará orientações do recebimento das vacinas na quinta-feira (21).

A ministra anunciou também o investimento de R$ 300 milhões para Estados e municípios comprarem medicamentos para o tratamento da dengue, como soro e analgésicos.

Durante a coletiva, foram divulgadas atualizações nos dados de casos de dengue. Desde janeiro até o momento, foram registrados 1.937.651 casos prováveis da doença, com 630 mortes confirmadas e 1.009 casos ainda sob investigação. Quanto à distribuição da vacina, o Ministério da Saúde informou que foram distribuídas 435.000 doses.