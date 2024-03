Apenas 33,9% do público-alvo de São Paulo recebeu vacina contra a dengue após um mês de campanha

Em São Paulo, apenas 33,9% da população recebeu vacina contra a dengue após um mês de campanha. O público-alvo são pessoas entre 10 e 14 anos, de 11 municípios. No total, segundo a Secretaria do Estado de Saúde, 26,9 mil vacinas foram aplicadas. O município com maior cobertura vacinal, até o momento, é Poá, com 63,9% de crianças e adolescentes imunizados. Em seguida, está Biritiba-Mirim, Suzano e Santa Isabel. Guarulhos se encontra em último lugar da lista, com 27,6%.

Confira a cobertura vacinal em 11 municípios de São Paulo

63,9% - Poá 61,6% - Biritiba-Mirim 48,1% - Suzano 45,7% - Santa Isabel 44,9% - Guararema 39,2% - Arujá 33,2% - Mogi das Cruzes 31,7% - Itaquaquecetuba 30,9%- Ferraz de Vasconcelos 28,6% - Salesópolis 27,6% - Guarulhos

A capital de São Paulo decretou estado de emergência. Até o momento, 49.721 casos de dengue foram confirmados. O número de infecções, conforme o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, é de 300 a cada 100 mil habitantes.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)