Brasil ultrapassa marca de 460 mortes por dengue em 2024

De acordo com os dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira (13), o Brasil já registrou 467 mortes por dengue e 1.626.707 casos prováveis da doença somente neste ano. Outros 863 óbitos estão sob investigação para saber se há relação com a arbovirose.

A porcentagem de pessoas possivelmente infectadas entre homens e mulheres corresponde a 44,5% e 55,5%, respectivamente. Com relação à faixa etária, a mais afetada pela doença é a de 20 a 29 anos, com 141.196 registros para indivíduos masculinos e 172.866 para femininos.

VEJA MAIS:

Durante entrevista coletiva nesta terça-feira (12), a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse que o Brasil teve uma desaceleração com relação ao número dos casos prováveis de dengue.

Mesmo com a afirmação, a secretária alertou que cada estado entrou em tempos diferentes na crise epidemiológica e também ressaltou preocupação com sorotipos da doença, sendo 4 em circulação em 2024.

Estado de emergência

Até o momento, os estados do Acre, Amapá, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, já decretaram emergência.

O governador do Rio Grande do Sul, Ricardo Leite (PSDB), também decretou emergência em saúde pública no estado pelo vírus na quarta-feira (12). O decreto foi publicado hoje na edição do Diário Oficial do Estado.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)