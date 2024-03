Dengue: casos em Belém aumentam 54,2% em nove dias; Brasil chega a mais de 1,3 milhão

Os casos de dengue em Belém, no ano de 2024, aumentaram 54,2% em nove dias, intervalo referente à última semana epidemiológica que conta do dia 2 de março até esta segunda-feira (11), conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). No dia 2 de março, havia 201 casos de dengue em Belém. Nesta segunda, a Sesma informou que o número chega a 310. São 109 casos a mais do que a semana epidemiológica anterior. A capital paraense segue sem mortes. O cenário se dá no contexto em que o Brasil já alcança 1.342.086 casos de dengue, de acordo com dado do Ministério da Saúde contabilizado na última sexta (8). Nesta segunda, 11, o país tem 1.538.1283 casos próváveis, 854 mortes em investigação e 391 óbitos confirmados, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses da pasta.

De acordo com a Sesma, até o momento, 742 casos foram notificados em Belém, dos quais 211 foram descartados e 221 seguem em análise. Os bairros com mais registros são Guamá (54), Cremação (26) e Condor (18).

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) pedindo o balanço atualizado do Pará, mas, até o momento, não houve retorno. Em última nota enviada à reportagem, a secretaria afirmava que, de janeiro a 20 de fevereiro de 2024, o Pará registrou 1.016 casos confirmados de dengue, uma redução de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Também houve 01 óbito no município de Monte Alegre. Segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, o Estado aparece como o 8º entre os que têm menos casos, com 77,8 diagnósticos a cada 100 mil habitantes.

Cenário nacional

No Brasil, entre os casos prováveis, 55,5% são de mulheres e 44,5% de homens. A faixa etária dos 30 aos 39 anos segue respondendo pelo maior número de ocorrências de dengue no país, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos.

Minas Gerais lidera em número absoluto de casos prováveis (464.223) entre os estados. Em seguida, estão São Paulo (238.993), Paraná (128.247) e o Distrito Federal (122.348). Quando se considera o coeficiente de incidência, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar, com 4.343 casos por 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais (2.260), Espírito Santo (1.270) e Paraná (1.120).

Emergência

A explosão de casos de dengue fez com que pelo menos oito unidades da federação decretassem emergência em saúde pública: Acre, Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.

A medida facilita acesso a recursos federais e agiliza processos voltados ao combate da doença.

Eva Pires (Estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades).