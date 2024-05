Pastor evangélico confessa ter abusado da própria sobrinha: 'Eu só lambi'

No Rio Grande Norte, um vídeo viralizou esta semana com um homem confessando ter abusado de uma criança. Ele admite que chegou a ter momentos íntimos com uma menina e pede clemência.

“Por favor, tenha pena de mim. Eu peguei ela, coloquei na cama, eu peço perdão, eu acariciei ela, mas eu não toquei nela, não penetrou nem nada. Eu não penetrou, diante de Deus, eu só lambi”, disse o suspeito.

Ele foi identificado como um pastor evangélico da igreja Filadélfia, de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. A vítima seria a própria sobrinha e a mulher, que questiona as atitudes do homem durante a gravação, seria a própria irmã do pastor e mãe da criança.

“Ela tá toda vermelha, as partes íntimas dela. A gente vai levar e se comprovar você já sabe o seu caminho. Você não vai sair daqui", acusa a mulher.

“Você botou o pênis na vagina da menina, ela contou tudo, todos os detalhes”, diz a mãe. “Diga ai, como se isso não fosse abuso sexual”, acrescenta. Durante a conversa, o homem continua se defendendo. “Amanda... eu sou fraco, Amanda...”, diz.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte.