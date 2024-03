Somente 18,7% do público-alvo recebeu a vacina contra dengue, diz Ministério da Saúde

Até agora, apenas 230.796 doses de vacina contra a dengue foram aplicadas no público-alvo, que é composto por crianças de 10 a 14 anos, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira (7). O número corresponde a 18,7% do total a ser imunizado.

De acordo com a pasta, 1.235.236 doses de vacina foram destribuídas e todo estoque de vacinas para os anos de 2024 e 2025 foram adquiridos. Está previsto que o Brasil receba 5,2 milhões de doses de vacina este ano, além de uma doação de 1,3 milhão. Com o montante, cerca de 6,2 milhões de pessoas devem ser vacinadas.

A definição do público-alvo de 10 a 14 anos tem como intuito permitir que mais municípios recebam as doses. A escolha foi acordada entre estados e municípios, representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), seguindo recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da Organização Mundial de Saúde. O índice de hospitalização por dengue, maior no grupo de 10 a 14 anos, foi considerado para a escolha.

Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que está coordenando um esforço para a ampliação da cobertura vacinal e que atuará em conjunto com o Instituto Butantan e a Fiocruz para expandir a produção de vacinas no Brasil. A pasta ainda fez um apelo para que seja intensificada a prevenção, com o intuito de eliminar os focos do mosquito transmissor da doença.

Casos

O Brasil registrou neste ano 1.318.336 casos prováveis de dengue, com 343 mortes pela doença. O estado de Minas Gerais é líder no número de casos, com 451,731 diagnósticos.

Ao todo, sete estados e o Distrito Federal estão em alerta pelo Ministério da Saúde, por registrarem mais de 500 casos por 100 mil habitantes. São eles: Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Acre, Rio de Janeiro e São Paulo.