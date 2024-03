Ministério da Saúde e OMS avaliam cenário da dengue, zika, chikungunya e Febre do Oropouche no Pará

A Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS), Ethel Maciel, e a representante da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil, Socorro Gross, visitam o Instituto Evandro Chagas (IEC), ta tarde desta quarta-feira, 06 de março. A instituição é Centro Colaborador da OPAS/OMS para Arboviroses Emergentes e Reemergentes e outros Vírus Zoonóticos Emergentes.

A visita é motivada pelos casos de arboviroses no Brasil, entre elas: Dengue, Zika, Chikungunya e Febre do Oropouche. De acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses no Brasil, mantido pelo Ministério da Saúde, o País tem 1.212.263 casos prováveis de Dengue e 278 óbitos pela doença em 2024. São 867 casos prováveis de Zika e 62.575 casos prováveis de Chikungunya com 15 óbitos. No Pará, são 4.784 casos prováveis de dengue com um óbito. 11 casos prováveis de zika e 576 casos prováveis de chikungunya.

Confira a programação da visita:

Reunião com equipe do Centro Colaborador da OPAS/OMS para Arboviroses Emergentes e Reemergentes

Pauta: Atuação do IEC no enfrentamento das arboviroses como Centro Colaborador da OPAS/OMS para Arboviroses Emergentes e Reemergentes e outros Vírus Zoonóticos Emergentes

Data: 06 de março (quarta-feira)

Hora: 14:30 horas

Local: Auditório da SAARB/IEC



Reunião com Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde da RMB e Governo PA e Secretaria de Estado de Saúde

Pauta: Estratégias de enfrentamento às arboviroses

Data: 06 de março (quarta-feira)

Hora: 16:30 horas

Local: Auditório do Centro Nacional de Primatas (CENP)

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)