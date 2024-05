Narrador esportivo, Silvio Luiz dá entrada na UTI em São Paulo

Silvio Luiz, um dos grandes nomes da narração esportiva, foi internado novamente no Hospital Oswaldo Cruz, no Centro de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do narrador, aos 89 anos, ele está internado desde quarta-feira (8) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O estado de saúde e a causa da internação não foram divulgados. "Não será emitido boletim médico", informa trecho do comunicado à imprensa.

A primeira internação de Silvio ocorreu no dia 7 de abril, quando ele passou mal durante transmissão da final do Campeonato Paulista de futebol entre Palmeiras e Santos.

Ele comentava a partida para o canal digital da TV Record na internet ao lado dos humoristas Bola e Carioca, teve dificuldades para falar e precisou ser socorrido pelos bombeiros. Acabou levado para o Hospital Oswaldo Cruz, onde ficou internado até 30 de abril, quando teve alta depois de passar por exames.

Segundo a nota à imprensa, "Silvio Luiz teve uma indisposição, durante a transmissão digital da final do Campeonato Paulista, no último domingo (07/04), e foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos da Record. O estado de saúde do narrador, de 89 anos, é considerado bom pelos médicos que o assistem".