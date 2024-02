Saiba quais os repelentes indicados contra o mosquito da dengue

Com os casos de dengue em alta no Brasil, é importante estar sempre atento em como se proteger. Um dos mais eficazes métodos é o repelente, produto de cuidado com o corpo que, nesses casos, criam uma barreira de proteção na pele contra o mosquito transmissor da doença, Aedes aegypti. No entanto, não é qualquer substância que é capaz ou recomendada de repelir insetos por serem produtos bastante específicos.

Sendo assim, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) indica que os repelentes contra o mosquito transmissor da doença devem conter as seguintes substâncias:

1 - IR3535;

2 - DEET (N-N-dietilmetatoluamida);

3 - Icaridina.

A lista de repelentes aprovados pode ser vista no site da Anvisa. A Anvisa também informa que podem ser utilizados no combate do mosquito da dengue os repelentes saneantes, produtos para uso no ambiente. A lista com produtos saneantes autorizados também pode ser conferida no site da Anvisa.

Uso em crianças

A Anvisa reforça que os pais devem seguir orientação médica para de aplicar repelentes em crianças com menos de dois anos. A partir desta idade até os 12 anos, a agência indica o uso de repelentes contendo até 10% de Icaridina ou DEET e no máximo três aplicações ao dia.

Dermatologistas apontam que o IR3535 é uma substância a princípio hidratante e que causa pouca irritabilidade, podendo ser aplicado em bebês com mais de 6 meses de vida.

Outros produtos

A Anvisa afirma que inseticidas à base de citronela, andiroba, óleo de cravo, os chamados “naturais”, não possuem eficácia comprovada. Além disso, produtos via oral, sejam comprimidos ou vitaminas, também não tem indicação aprovada para repelir o mosquito transmissor da dengue.

