Dengue, Gripe ou Virose? Saiba diferenciar os sintomas e o tratamento das doenças

Várias enfermidades costumam apresentar sintomas similares, entre os principais estão dor de cabeça, mal-estar, febre e fraqueza são sinais comuns presentes em várias doenças, incluindo a dengue, a gripe e a rotavirose. Desta forma, em caso de suspeita de alguma dessas doenças, a recomendação é aumentar a hidratação e evitar a automedicação. Somente um médico pode fazer o diagnóstico correto.

Apesar de serem todas doenças virais, a forma de transmissão se difere nos três tipos de infecção. No caso da Dengue, a infecção é causada por um arbovírus, vírus transmitido por artrópodes e, neste caso, pelo mosquito Aedes aegypti, não sendo transmitido diretamente de pessoa a pessoa, mas sim através da picada do inseto. Por outro lado, a gripe é causada pelo vírus Influenza, sendo transmitida de pessoa a pessoa, através das gotículas do espirro, tosse do indivíduo infectado, por isso, também acomete as pessoas que estão ao redor do doente, exposto às gotículas e as secreções respiratórias dele.

Já o rotavírus, a transmissão fecal-oral, onde o contato pessoa a pessoa assume um papel importante, pois a má higiene das mãos e do ambiente constituem forma muito eficaz da transmissão, explica a médica infectologista Eliane Fonseca.

Principais sintomas

Alessandre Guimarães, também médico infectologista, detalha que nos casos de dengue e gripe, o estado febril do infectado é um dos principais sintomas, porém, há outros que diferem e que podem auxiliar no diagnóstico correto.

“A dengue é uma doença febril, então, na dengue a febre é o principal sintoma, febre alta, acompanhada de dor no corpo, inapetência, anorexia, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. No caso da gripe, uma doença fundamentalmente respiratória, então há a presença de coriza, congestão nasal, tosse com ou sem secreção, acompanhada ainda de febre moderada, dor de cabeça e inapetência. Já a rotavirose é uma doença gastrointestinal em que há três ou mais episódios de diarreia por dia, geralmente bem mais, sendo uma diarreia aquosa, gordurosa, explosiva, acompanhada de vômitos que desidratam facilmente o indivíduo”, frisa o médico.

Nos casos do rotavírus, predominam os vômitos e diarreia explosiva de início súbito com potencial risco de desidratação, pois o doente perde líquidos de forma abundante pelas fezes, vômitos e febre.

Formas de tratamento

Eliane Fonseca detalha que para as 3 doenças, a hidratação é fundamental, bem como, o uso de medicamentos que aliviam os sintomas como antitérmicos também auxiliam no curso da doença. A médica alerta para evitar o uso de anti-inflamatórios, pois estes aumentam o risco de hemorragias.O uso de ácido acetileno salicílico ( AAS) também é contra-indicado pelo mesmo motivo ( em todas as doenças virais). E os antibióticos não tratam doenças virais e são utilizados apenas quando uma doença bacteriana surge como complicação da doença viral.

O médico Alessandre também destaca que a hidratação é essencial no tratamento da dengue, e informa também para o doente atentar aos sinais de alarme para procurar precocemente um serviço de saúde a fim de evitar a dengue hemorrágica.

Ainda segundo ele, nos casos de gripe, além de tratar os sintomas mais comuns relacionados à fase de intensa secretividade, pode tomar o OSELTAMIVIR, adquirido nas farmácias e se iniciado até o quinto dia dos início dos sintomas, visto que este é um medicamento que elimina o vírus influenza em 48h.

Para rotavirose o tratamento fundamental é a hidratação do indivíduo. Evitar antidiarreicos, não havendo um remédio específico de combate ao vírus.

Como se precaver?

A vacinação contra as três doenças é importante para proteger contra as formas graves das doenças, prevenindo internação e óbitos por gripe ou rotavirose. No Pará, a campanha foi antecipada devido a uma estratégia do Ministério da Saúde, de forma a atender ao período chuvoso, que possui maior circulação viral e transmissão da gripe. A campanha de vacinação vai até 29 de fevereiro, com as doses disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas cinco Usinas da Paz localizadas na Grande Belém: Guamá, Jurunas/Condor, Terra Firme, Bengui e Cabanagem.

No caso da dengue, o Pará está fora da rota das vacinas neste momento, sob o pressuposto de que há estados onde alguns municípios a incidência da doença é maior e, por isso foram priorizados. e somente o Distrito Federal iniciou a vacinação de crianças e adolescentes com idade entre 10 e 11 anos contra a dengue.

Logo, o fato decisivo está na questão da prevenção, como o uso de repelentes e evitar o acúmulo de lixo onde a água pode acumular-se em pequenas poças em tampas de garrafas, recipientes são os criadouros do mosquito.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)