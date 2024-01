Pará realiza 'Dia D' de vacinação contra a gripe neste sábado (27)

O Pará, em todos os seus 144 municípios, realizará, neste sábado (27), o "Dia D" de vacinação contra a influenza. O objetivo da campanha é imunizar o público-alvo para enfrentar o inverno amazônico, período com maior circulação viral e de transmissão da gripe na região.

Poderão ser vacinadas pessoas de todas as faixas etárias acima de 6 meses de idade. A vacina protege contra os três principais vírus em circulação no Brasil durante o inverno. A fabricação é feita com vírus inativados, fragmentados e purificados, ou seja, não há risco de induzir a doença.

A campanha no Pará foi antecipada devido a uma estratégia do Ministério da Saúde, de forma a atender ao período chuvoso, que possui maior circulação viral e transmissão da gripe. Quem não puder se vacinar neste sábado (27), terá até 29 de fevereiro para ser imunizado. As doses permanecerão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas cinco Usinas da Paz localizadas na Grande Belém: Guamá, Jurunas/Condor, Terra Firme, Bengui e Cabanagem.

“As pessoas que tomarem a vacina terão bem menos chances de desenvolverem complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza”, explica a coordenadora estadual de Imunizações da Sespa, Jaíra Ataíde.

A vacina também ajuda a proteger aqueles que são mais vulneráveis às doenças graves associadas à gripe, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e a descompensação de quadros de doenças pré-existentes, que podem levar à morte.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recomenda algumas estratégias que podem ser adotadas pelas Secretarias Municipais de Saúde, como a vacinação para além das unidades de saúde, como em associações de moradores, igrejas, shoppings, escolas e praças.

A mobilização da Sespa pelo Dia D acontecerá na Usina da Paz da Terra Firme, neste sábado (27). Também neste sábado, as cinco Usinas da Paz localizadas na Grande Belém (Guamá, Jurunas/Condor, Terra Firme, Bengui e Cabanagem) estarão funcionando normalmente para a vacinação.

Serviço

No Dia D, o horário para aplicação nas salas e ambientes de vacinação será das 8h às 17h. Nos demais dias, o horário será adotado por cada Secretaria de Saúde do município. Nas salas de vacinação das Usinas da Paz em Belém, será no horário de funcionamento de cada uma.