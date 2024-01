Belém tem Dia D de vacinação contra gripe e covid-19 neste sábado; veja onde se vacinar

Belém recebe o dia D da Vacinação contra a gripe e covid-19, que será realizado neste sábado (27) em postos de imunização instalados em diversos shopping centers da capital paraense, das 10h às 17h, e também, em outros pontos estratégicos de Belém e dos distritos, das 8h às 12h. As vacinas que serão ofertadas para a população nesses locais — em uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) — , são os imunizantes Pfizer bivalente e Coronavac monovalente contra a covid-19 e o imunizante contra a gripe influenza.

No shopping Boulevard a ação será realizada no 2º piso, ao lado da loja Via Mia. No Pátio Belém, a vacinação será no 3º piso, ao lado da YouPlay. Já no Shopping Bosque Grão-Pará, os atendimentos serão na sala de vacinação, localizada no térreo, ao lado da Intervida. No Castanheira Shopping, o público poderá se dirigir ao Espaço Cultural, localizado no 2º piso. Já o IT Center, que também recebe a ação, não informou onde será o atendimento.

Durante a ação do dia D, as unidades básicas de saúde (UBS) da capital não estarão funcionando. Os serviços retornarão na segunda-feira (29). A Sesma reforçou, ainda, que a meta da campanha em Belém é vacinar mais de 530 mil pessoas contra a Influenza. Até o momento, a cobertura vacinal atingida é de apenas 18,03%. Já em relação ao imunizante bivalente contra a covid-19, de novembro de 2023, até então, 255 mil doses já foram aplicadas na população a partir de 12 anos.

“O dia D é uma estratégia importante para que a gente possa avançar na imunização da população de Belém, contra a gripe, a covid. Queremos convidar todas aquelas pessoas, que pertencem aos grupos prioritários recomendados pelo Ministério da Saúde, que ainda não se vacinaram, para comparecer a um dos nossos postos de vacinação neste dia D”, reforça a coordenadora da Imunização em Belém, Nazaré Athayde.

Pfizer bivalente

A Pfizer bivalente é exclusiva para grupos prioritários, a partir de 12 anos. Deve ser tomada por idosos, imunocompremetidos, gestantes e puérperas, com intervalo de seis meses entre as doses. Os outros grupos prioritários devem observar o intervalo de um ano entre as doses: trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e trabalhadores.

Coronavac monovalente

A vacina monovalente é direcionada às pessoas de cinco a 59 anos que não fazem parte dos grupos prioritários e que precisam iniciar ou completar o esquema vacinal de duas doses. A vacina também é indicada para crianças de três e quatro anos que tenham iniciado o esquema vacinal com a Coronavac.

Influenza

A Sesma reforçou que pode se vacinar contra a gripe todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Mas segue o chamado também para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde como grávidas, puérperas, idosos (60+), trabalhadores da saúde e educação, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais, policiais civis, bombeiros e forças armadas, motoristas e cobradores, portuários e caminhoneiros.

A vacina de 2023 produzida pelo Instituto Butantan protege contra três vírus respiratórios: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B e contribui efetivamente para reduzir o adoecimento, complicações e a mortalidade causada por esses três vírus respiratórios, cuja circulação aumenta no período chuvoso, entre os meses de novembro e maio. Para vacinar é importante apresentar a carteirinha de vacinação e um documento oficial com foto.

Veja onde se vacinar:

Pontos estratégicos (das 8h às 12h):

UBS de Icoaraci - R. Manoel Barata, 480;

UBS de Outeiro - R. São José - Vila São João do Outeiro;

Complexo do Jurunas - R. Eng. Fernando Guilhon, 395;

Espaço Social e Cultural Casa Pombo - R. Três de Outubro, 78, entre Liberato de Castro e Ezeriel Mônaco de Matos;

Solar da Beira - Av. Portugal, s/n – Campina;

Praça Matriz de Mosqueiro - Vila de Mosqueiro;

Supermercado Paulista (Mosqueiro) - R Variante, 140, Bairro: Porto Arthur (Mosqueiro).

Shoppings Centers (das 10h às 17h)

Shopping Boulevard - Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto;

Shopping Pátio Belém - Tv. Padre Eutiquio, 1078 - Batista Campos;

Shopping Bosque Grão-Pará - Av. Centenário, 1052 - Mangueirão;

IT Center- Av. Sen Lemos, 3153 – Sacramenta;

Shopping Castanheira - Rodovia BR-316, km 01 - Castanheira.