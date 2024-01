Ananindeua realiza dia D de vacinação contra Influenza neste sábado; veja onde se vacinar

Neste sábado (27), a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) realiza o “Dia D” da campanha de vacinação contra a gripe. Todas as Unidades Básicas de Saúde do município, que possuem sala de vacina, estarão abertas ao público, das 8h às 13h, para garantir a imunização contra a Influenza.

Segundo a Sesau, para se imunizar nas USB é necessário apresentar um documento com foto juntamente a Carteira de vacina, CPF ou Cartão do SUS. A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus influenza/gripe: A, B, C e D.

A vacina de 2023 produzida pelo Instituto Butantan protege contra três vírus respiratórios: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B e contribui efetivamente para reduzir o adoecimento, complicações e a mortalidade causada por esses três vírus respiratórios, cuja circulação aumenta no período chuvoso, entre os meses de novembro e maio.