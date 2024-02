Dengue: Brasil já registra 94 mortes e meio milhão de casos neste ano

Apenas em 2024, o Brasil já registrou 94 mortes provocadas pela dengue, segundo dados do Ministério da Saúde atualizados nessa sexta-feira (16). Outros 381 óbitos suspeitos estão em investigação. Até o momento, 555.583 casos prováveis da doença foram notificados no país, sendo que a maioria dos pacientes são mulheres: 54,9%.

VEJA MAIS

No Distrito Federal (DF), há 67.768 casos prováveis, e este é o estado com maior incidência da doença: 2.405 casos a cada 100 mil habitantes. Lá, 23 pessoas morreram em decorrência da dengue. Logo atrás aparece Minas Gerais (MG), com 936 prováveis infectados por 100 mil moradores.

O governo do DF declarou situação de emergência na saúde pública por causa da epidemia de dengue, em 25 de janeiro. E, neste sábado (17), foi a vez da Prefeitura de Belo Horizonte, em MG, decretar situação de emergência. A capital mineira registrou 3.718 casos de dengue e cinco mortes.

A situação de emergência autoriza os governos a comprar insumos, contratar serviços e profissionais. No DF e em BH há autorização para a entrada forçada de agentes públicos que atuam no combate aos focos do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue.