Ministério da Saúde vai destinar R$ 1,5 bilhão para o combate à dengue

O Ministério da Saúde anunciou na quarta-feira (14) que aumentará para R$ 1,5 bilhão os recursos voltados aos Estados, Distrito Federal e municípios para enfrentar situações emergenciais, como a alta de casos da dengue. No ano passado, o ministério já havia reservado R$ 256 milhões para o mesmo destino.

Conforme o anúncio, haverá aumento nos recursos para as situações que acometem a saúde pública, incluindo também outras arboviroses –como a chikungunya e o zika vírus, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

O recurso será voltado às medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. Para receber o apoio financeiro, é necessário que o Estado ou município envie ao governo um ofício com uma declaração de emergência. Os repasses serão mensais durante a vigência do decreto.

Um plano de ação, contendo as condições de saúde local, necessidade de atendimento à população e a sobrecarga da rede assistencial, deve ser apresentado pelas regiões. Ainda, deve haver no plano as ações de saúde a serem realizadas e os respectivos valores estimados.

Em relação à dengue, o Ministério da Saúde estima que o Brasil pode chegar à marca de 4,2 milhões de casos da doença até o final do ano. Até quarta-feira (14) foram registrados mais de 500 mil casos de dengue e 84 mortes pela doença.