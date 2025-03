Homem morre após ser atropelado por caminhonete enquanto tentava atravessar a BR-316, em Ananindeua

Um homem, que não teve a identidade revelado, morreu após ter sido atropelado por uma caminhonete na noite de noite de sexta-feira (7/3), na BR-316, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo as autoridades, a vítima ia atravessar a rodovia quando o automóvel a atingiu.

Por volta das 22h40, uma guarnição do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM_ foi acionada ao caso. De acordo com a Polícia Civil, o motorista da caminhonete comunicou o ocorrido ao Centro Integrado de Operações (Ciop).

VEJA MAIS

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre depois que o sinistro aconteceu. Pelas imagens é possível ver a vítima desacordada no acostamento da rodovia e próximo a ela, a caminhonete.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) chegou a se deslocar até o local para tentar socorrer a vítima. No entanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na BR-316.

O condutor do automóvel envolvido no caso permaneceu na via e se apresentou espontaneamente às autoridades. Com isso, ele foi ouvido pela Polícia Civil e liberado. A Seccional de Ananindeua abriu um inquérito policial para apurar o episódio.