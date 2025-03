Ônibus colide com motocicleta e passageiro morre na Transamazônica, em Marabá

Um acidente gravíssimo foi registrado na manhã da última sexta-feira (07/03), em Marabá. Um micro-ônibus colidiu com uma motocicleta matando o garupa na Rodovia Transamazônica BR-230, próximo à rotatória do km 6. A vítima foi identificada como Mateus Henrique de Sousa Rocha, de 33 anos, que morreu no local.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informaram que um veículo tentou acessar o pátio de uma empresa de pneus quando o ônibus, que vinha logo atrás, não conseguiu frear. Na tentativa de evitar a colisão, o motorista desviou o ônibus para a faixa da esquerda, batendo na motocicleta. A motocicleta ficou imprensando com um carro modelo Ford Focus. O condutor da moto acabou perdendo o controle e o passageiro caiu embaixo do ônibus.

Na condução da moto estava Tiago da Silva Sousa, irmão da vítima. Ambos são moradores de Jacundá. Tiago ficou muito abalado com o acidente. Os pais dos rapazes iam para Marabá para receber o corpo.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, o motorista do ônibus fugiu do local sem prestar socorro. Os agentes PRF, que estiveram no local, suspeitam que é possível que tenha ocorrido uma infração por parte do condutor do ônibus.

A PRF ressalta a importância da atenção no trânsito na Rodovia Transamazônica, conhecida pelo intenso tráfego de veículos. Os condutores precisam obedecer as regras de trânsito e evitar a ciruclação no corredor, principalmente para motociclistas.