Motociclista morre em acidente de trânsito na ponte rodoferroviária, em Marabá

A motociclista July Hanna Carvalho Picanço, de 28 anos, morreu no final da manhã desta sexta-feira (7), em um acidente de trânsito na ponte rodoferroviária, que liga os núcleos São Félix e Nova Marabá, em Marabá, no sudoeste do Pará.

Motoristas que passavam no local conversaram com o portal Correio de Carajás e disseram que a vítima teria tentado ultrapassar uma carreta pelo lado direito da via e acabou se desequilibrando do veículo, sofrendo o acidente.

VEJA MAIS

A motocicleta de placa QVL-1I91 e o corpo da vítima ficaram no local aguardando os órgãos competentes para a remoção, ainda conforme o Correio. Por conta do sinistro, o trânsito ficou paralisado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.