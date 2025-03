Idosa morre atropelada por carro de passeio na BR-316, em Castanhal

Uma idosa, identificada como Lourdes Margalho, morreu ao ser atropelada na BR-316, próximo à Vila do Apeú, em Castanhal, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o acidente aconteceu na noite de quarta-feira (5/3), quando a vítima tentava atravessar a via e foi atingida por um carro de passeio. A idosa, que era professora aposentada, morreu na hora.

O atropelamento ocorreu por volta de 20h30, quando a vítima estava próxima a um posto e tentava atravessar a via. Lourdes era moradora do Apeú e estaria retornando para casa. A colisão violenta fez com que a vítima fosse arremessada e, devido aos sérios ferimentos, ela não resistiu e morreu na hora.

Não há informações se o condutor do veículo foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Outras pessoas que passavam pela área acionaram a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal para isolar a área e iniciar a coleta de informações que auxiliem na investigação sobre o acidente de trânsito.

Pelas redes sociais, várias pessoas lamentaram a morte de Lourdes. Muitos ex-alunos da vítima, que havia atuado em algumas escolas municipais da região, comentaram sobre a perda da ex-docente. Ela era querida pelo trabalho realizado nas instituições de ensino.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.