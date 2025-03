Casal morre após colisão entre moto e carro na PA-275, em Eldorado do Carajás

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um casal na noite desta terça-feira (04/03), no município de Eldorado do Carajás. O casal que estava em uma moto modelo Honda Titan 160 colidiu com um carro modelo Gol na rodovia PA-275. As duas ocupantes do carro de passeio fugiram do local. As duas vítimas foram identificadas como Bruno Martins da Silva, de 24 anos, e Elaine Almeida da Silva, de 22 anos, ambos de Jacundá. A Polícia Civil apura o caso.

O Gol era conduzido por uma mulher e tinha outra passageira teria tentado realizar uma ultrapassagem irregular no sentido Curionópolis-Eldorado quando atingiu a moto. Bruno Martins da Silva e Elaine da Silva seguiam no sentido contrário, de Eldorado a Curionópolis.

De acordo com testemunhas, a motorista do Gol teria perdido o controle do veículo, invadido a pista contrária e atingido a motocicleta. Após o acidente, a condutora e a passageira do carro fugiram.

Bruno morreu ainda no local do acidente, enquanto Elaine chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Municipal de Eldorado do Carajás. O veículo Gol pertenceria a uma empresa de aluguel de carros. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas.

A Polícia Civil informaou que equipes da delegacia de Eldorado dos Carajás trabalham para identificar quem estava conduzindo o veículo envolvido no acidente. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar o trabalho policial.