Acidentes com morte reduzem 50% nas rodovias federais no Carnaval, divulga PRF

A Operação Carnaval 2025 que fiscalizou as rodovias do estado por seis dias foi encerrada na última quarta-feira (5), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O balanço divulgado aponta uma redução significativa nos índices de ocorrências em comparação ao mesmo período do ano passado: 50% a menos no número de mortes, 36,8% de queda nos acidentes e 36,4% na quantidade de feridos. Ao todo, foram registrados 12 sinistros de trânsito, dos quais seis foram considerados graves. Duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas. Conforme a PRF, a principal causa dos acidentes foi a conduta inadequada dos motoristas.

A operação teve como foco o combate à embriaguez ao volante, ao excesso de velocidade e às ultrapassagens indevidas. Além disso, as equipes atuaram na prevenção de acidentes em trechos críticos das rodovias federais, intensificando a fiscalização para garantir mais segurança durante o feriado.

Segundo dados oficiais, no âmbito da segurança viária, foram fiscalizados 3.517 veículos e 3.945 pessoas. Também foram realizados 2.934 testes de alcoolemia (bafômetro), resultando em 62 condutores autuados, sendo 11 por dirigir sob influência de álcool e 51 por recusar o teste.

As autuações por dirigir sob efeito de álcool e pela recusa ao teste registraram aumentos de 83% e 34%, respectivamente.

Outras infrações recorrentes foram: ultrapassagens indevidas, condução de veículo com irregularidade no licenciamento e a não utilização do cinto de segurança pelo condutor ou passageiro – com totais de 181, 87 e 69 autuações, respectivamente.

Além disso, 751 condutores foram flagrados ao conduzir acima da velocidade máxima permitida.

No combate à criminalidade, 32 pessoas foram detidas, sendo 3 por alcoolemia. Durante a operação, foram apreendidas 1 arma de fogo, 12 munições e 53 comprimidos de anfetamina. Também houve a apreensão de 277,10 m³ de madeira transportada ilegalmente, o cumprimento de 1 mandado de prisão e a recuperação de 2 veículos roubados.

Operação Carnaval 2025

A Operação Carnaval 2025 marcou o encerramento da Operação Rodovida 2024/2025. Desde dezembro do ano passado, as instituições do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) intensificaram a fiscalização e as ações de prevenção a sinistros, mortes e feridos no trânsito em todo o país. Além do carnaval, as atividades da Operação Rodovida ocorreram nos feriados de Natal e Ano Novo.

As estatísticas da Operação Carnaval 2025 são preliminares, pois ainda há prazo para a consolidação das informações nos sistemas da PRF.