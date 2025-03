Motorista morre em colisão com traseira de carreta em Paragominas

Um grave acidente de trânsito ocorreu na madrugada deste sábado (08/03) com a morte de um homem na entrada da estrada da Colônia do Uraim, próximo à empresa MDF, em Paragominas, município da região Sudeste do Pará. A colisão envolveu um veículo de passeio modelo Gol e uma carreta de carga. O condutor do carro Gol, Adeilson Nascimento Teixeira, morreu no local.

De acordo com informações dos policiais civis, o condutor da carreta estava estacionado no pátio da empresa Floraplac e, ao realizar uma manobra de ré para retornar à via pública, parte do veículo ficou na pista. Pouco tempo depois, ao tentar finalizar a manobra, o Gol colidiu violentamente com a traseira do caminhão, que ainda se encontrava na estrada. As informações são do portal BO Paragominas.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Os bombeiros constataram o óbito de Adeilson Nascimento Teixeira no local. A Polícia Científica também foi chamada para realizar exames de necrópsia, levantamento do local do acidente e remoção do corpo.

Uma das hipóteses dos policiais era que o condutor do veículo de passeio estava em alta velocidade. No momento da colisão, o velocímetro do veículo de passeio marcava 120 km/h, velocidade bem acima do limite permitido na via. O caso segue sob investigação da Polícia Civil para apurar as circunstâncias do acidente.