Motociclista é alvejados por tiros durante assalto mas é salvo por um notebook

Um motociclista escapou de ferimentos graves durante um assalto na Rua Capitão Mor Rodrigues de Almeida, no bairro Jaguara, Zona Oeste de São Paulo, na terça-feira (18). O homem, de 35 anos, foi abordado por um grupo de cinco assaltantes, um deles armado, que jogaram uma bicicleta contra sua moto para forçá-lo a parar.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, após a abordagem, os criminosos desligaram o veículo e um dos assaltantes disparou contra as costas da vítima. No entanto, a bala atingiu um notebook que estava dentro da mochila do motociclista, reduzindo o impacto do projétil e evitando ferimentos graves.

FUGA

Os criminosos fugiram levando a motocicleta da vítima, mas deixaram as bicicletas usadas no crime para trás. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Osasco, onde recebeu atendimento e foi liberado.

Horas depois, a motocicleta foi localizada abandonada na Rua Niterói, no bairro Rochdale, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. A polícia solicitou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba, como roubo e localização/apreensão de veículo. Os suspeitos ainda estão sendo procurados.