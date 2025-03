​Mototaxista é baleado durante assalto na noite desta terça-feira (18), em Bragança

Uma família foi vítima de um assalto na noite desta terça-feira (18) na estrada do Ferreira, próximo ao Solar dos Palmeiras, em Bragança, no nordeste do Pará. Além de terem a motocicleta roubada, os criminosos balearam uma das vítimas, que seria um mototaxista, na região da c​abeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e resgatou os feridos. Já a Polícia Militar realiza buscas para localizar os assaltantes.

VEJA MAIS



Segundo informações que circulam nas redes sociais, a vítima atingida pelo disparo seria um mototaxista, cuja identidade a​inda não foi divulgada. O estado de saúde dele também é desconhecido até o momento.

Moradores de Bragança criticaram a falta de segurança no local, conhecido pela recorrência de assaltos. “Bragança tinha parado com assaltos, agora voltou com tudo de novo! Principalmente motos, tanto dentro da cidade como nos interiores”, comentou um internauta. “Essa estrada do Ferreira é famosa por esses assaltos e a sensação que temos é que ninguém faz nada”, disse outra.

A reportagem do Grupo Liberal apura mais informações sobre o caso junto à polícia.

(Com informações do portal Fabrício Bragança).