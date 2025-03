Homem morre após ser baleado em intervenção policial em Itaituba

Rafael de Sousa Coutinho, de 27 anos, morreu após ser baleado na perna durante uma intervenção policial na cidade de Itaituba, sudoeste do Pará. A ação ocorreu no domingo (16/3), quando a Polícia Militar foi acionada para conter o suspeito que estava com uma faca e uma barra de ferro, e já teria atacado um homem em via pública. Rafael foi socorrido ao Hospital Regional do Tapajós (HRT), mas evoluiu para óbito.

As informações policiais são de que tudo ocorreu na Travessa Lauro Sodré, entre a 7ª rua e a Avenida Belém. A mãe de Rafael teria chamado uma viatura e relatado que ele estava com duas armas brancas e havia agredido um homem de identidade não revelada. Os policiais foram ao local e encontraram o suspeito com uma barra de ferro e uma faca. Um homem também estava no local e apresentava ferimentos na região da cabeça, após ter sido golpeado por Rafael.

De acordo com os relatos policiais, Rafael pretendia atacar o homem ferido com uma faca. Quando os policiais chegaram, a vítima lesionada correu para ficar atrás dos militares. Os agentes informaram que teriam dado várias ordens e advertências para que Rafael parasse o ataque. No entanto, quando o suspeito viu o homem sob proteção dos militares, teria ido em direção aos policiais com a faca, aparentemente na intenção de continuar o ataque.

Com o risco à vítima ferida e aos policiais, um dos agentes fez um disparo na perna de Rafael para contê-lo. Após ser atingido, o suspeito parou a agressão. Uma ambulância foi chamada para realizar o socorro de Rafael até o hospital. No entanto, após ser socorrido, ele morreu algumas horas após ser atendido no hospital.

Em nota, a Polícia Civil informou que Rafael Sousa Coutinho morreu após confronto com a Polícia Militar. “Uma arma de fogo foi apreendida. Perícias foram solicitadas. O caso é investigado pela Seccional de Itaituba”, comunicaram.