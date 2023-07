Motociclista morre ao colidir com caminhonete parada na BR-222, em Bom Jesus do Tocantins

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã de quinta-feira (6), envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete, resultou na morte de um homem, identificado como “Dero”. O acidente ocorreu na rodovia BR-222, próximo à comunidade do Jacarezinho, em Bom Jesus do Tocantins, sudeste do Pará.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Correio de Carajás, a vítima seguia da sede do município para sua propriedade rural, conduzindo uma motocicleta modelo Honda Fan, quando colidiu na traseira de uma caminhonete, modelo S-10, que estava parada em um sistema “pare e siga” na estrada.

Com o impacto, “Dero” caiu com o veículo e morreu ainda no local. Ferramentas utilizadas por ele para serviços braçais ficaram espalhados pela estrada. O trânsito foi bloqueado em uma das faixas, até que as autoridades competentes chegassem ao local.

Em áudio gravado pelo motorista da S-10, que não teve a identidade divulgada, ele relata o que aconteceu: “O cara de moto bateu na traseira do meu carro e morreu na hora. Meu carro estava parado”, afirma.

O corpo de “Dero” foi removido por uma equipe da Polícia Científica ao Instituto Médico Legal de Marabá, onde foi submetido ao exame de necropsia e posteriormente foi liberado para a família.