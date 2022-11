Motociclista fica gravemente ferido ao colidir com ônibus em Santarém

Um motociclista que não teve identidade divulgada ficou gravemente ferido, na manhã desta segunda-feira (28), durante a colisão entre uma moto e um ônibus, em Santarém, no oeste paraense. O acidente ocorreu na avenida Cuiabá, bairro Caranazal, em frente ao 3º Batalhão de Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o rapaz. O motociclista foi levado para o Pronto Socorro Municipal com suspeita de fraturas. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Também não foram divulgadas informações a respeito do motorista do coletivo.

VEJA MAIS

Segundo informações do site Debate Carajás, o coletivo e o motociclista seguiam no mesmo sentido da via, centro-bairro, quando o condutor da moto teria colidido na parte lateral do ônibus, que faz linha para o bairro Salvação. O rapaz ficou caído ao chão, onde recebeu atendimento da equipe do Samu.

Por conta do acidente, a avenida Cuiabá ficou interditada para os motoristas que seguiam para o centro, enquanto a equipe de socorristas realizava os atendimentos e imobilização da vítima. Em seguida a via foi liberada, e o fluxo seguiu normalmente.