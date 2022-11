Motorista de micro-ônibus colide contra árvore e morre após ser socorrido em Altamira

Cássio France, de 37 anos, morreu na tarde de domingo (27) depois de colidir o micro-ônibus que conduzia contra uma árvore na avenida Perimetral, em Altamira, no sudoeste do Pará. De acordo com informações do Plantão 24 Horas News, a vítima vinha da cidade de Medicilândia. Quando chegou próximo a uma distribuidora de bebida, quase atingiu um motoqueiro. Para tentar evitar a colisão, Cássio desviou, mas acabou batendo em uma árvore que estava no canteiro central da avenida. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

VEJA MAIS

O motorista ficou preso nas ferragens do veículo após impacto. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionada para retirar Cássio do automóvel e o encaminhou com vida ao Hospital Regional Público da Transamazônica. No entanto, assim que ele chegou na unidade de saúde, o condutor teve pelo menos duas paradas cardíacas e morreu.

O presidente da Cooperativa de Transporte Intermunicipal (Cootat), Isaque Alves, confirmou o caso e disse que não tinha ninguém dentro do micro-ônibus envolvido no acidente, apenas Cássio.