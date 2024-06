Motociclista é preso por embriaguez após tentar fugir da PRF em Marabá

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde de segunda-feira (3), por dirigir sob influência de álcool, durante uma fiscalização no quilômetro 126 da BR-230, em Marabá, sudeste do Pará. Por volta das 17h30, a equipe de fiscalização de rotina abordou uma motocicleta HONDA/NXR160. O veículo, segundo a PRF, trafegava sem placa de identificação.

Ao avistar os agentes, o motociclista tentou fugir da abordagem, mas logo foi pego. De acordo com as autoridades, durante a abordagem, os policiais sentiram um forte odor de bebida alcoólica vindo do condutor.

O motociclista foi convidado para realizar o teste do etilômetro, conhecido como bafômetro, e foi constatado o teor alcoólico de 1,33 mg/L, valor superior ao de 0,33 mg/L que caracteriza-se como crime de trânsito de embriaguez ao volante. A punição para essa infração é de seis meses a três anos, além de multa e suspensão da habilitação. A multa é de R$2.934,70 e o condutor pode ter seu direito de dirigir suspenso por até 12 meses.

O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marabá, para os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de dirigir sob a influência de álcool.