Motorista embrigado atinge moto e capota com carro em acidente, na rodovia Anhanguera

Um homem foi preso em flagrante após se envolver em um acidente na rodovia Anhanguera, em São Paulo, por volta das 8h do último domingo (10). Na ocasião, o motorista, que conduzia um carro branco, tentou fazer uma ultrapassagem e acabou atingindo uma moto. Segundo os agentes policiais, o motorista estava embriagado.

Um motociclista que acompanhava o grupo de motos e registrava o passeio, flagrou o momento do acidente. O carro branco do modelo Renault Kwid, na tentativa de fazer a ultrapassagem, bateu em uma moto pela lateral, o que fez com que a motocicleta tombasse na faixa de rolamento, levando o motoqueiro ao chão. Na sequência, o motorista do carro capotou na pista. Veja:

VEJA MAIS

Ileso de ferimentos, o condutor do carro foi contido por outros motociclistas e detido pela Polícia Rodoviária estadual, onde foi preso e levado à delegacia, indiciado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. O motociclista sofreu lesões moderadas, de acordo com a CCR.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com