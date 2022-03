Militar é preso por embriaguez ao volante em Itaituba

​Um aspirante a oficial do Exército Brasileiro, que não teve identidade divulgada, foi preso por embriaguez ao volante, na noite do último sábado (19), na travessa Treze de Maio, esquina com Sétima Rua, no bairro Bela Vista, em Itaituba, no sudoeste paraense.

As informações são do site Portal Giro. O militar recebeu voz de prisão quando tentava fugir da Operação Tapajós, realizada pelas forças policiais em parceria com os órgãos de trânsito, entre eles a Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itaituba (Comtri).

De acordo com os policiais envolvidos na fiscalização, houve bate-boca entre o militar e os agentes da Comtri. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde pagou fiança equivalente a três salários mínimos e foi liberado.​ ​Apesar da discussão com os servidores públicos, o delegado plantonista informou que não houve autuação por desacato, somente por embriaguez ao volante.

​A reportagem de Oliberal.com entrou em contato com o Exército Brasileiro, através do Comando Militar do Norte, e aguarda um posicionamento sobre quais providências internas serão tomadas em relação ao aspirante.

Saldo da operação

De acordo com a Comtri, a Operação Tapajós terminou com 14 motocicletas removidas por irregularidade, 42 autuações, 1 apresentação na delegacia e duas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) recolhidas.