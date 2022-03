PRF apreende cinco armas de fogo e mais de 30 munições em Redenção

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cinco armas de fogo e mais de 30 munições, no município de Redenção (PA), sudeste paraense. As ações de fiscalização ocorreram na BR-158 e BR-155, na última sexta-feira (18) e sábado (19).

VEJA MAIS

Por volta das 10h, a equipe encontrou uma espingarda calibre 36 e três munições, durante abordagem a um veículo, no km 0 da BR-155. No mesmo dia, por volta das 10h40, foi encontrado um revólver calibre 38 e mais três munições, no interior de um veículo, em abordagem na BR-158.

Ainda na sexta-feira (18), às 15h, a equipe apreendeu uma pistola Taurus 92 e 18 munições, no interior de um veículo modelo Hilux. No final da tarde, durante fiscalização no km 608 da BR-158, um revólver foi apreendido pela equipe, no interior de uma caminhonete.

No sábado (19), em abordagem a um veículo modelo S10, a equipe da PRF apreendeu uma pistola modelo Taurus 838 e oito munições.

Nenhuma das armas apreendidas possuía documentação que permitisse o porte. Diante dos fatos, os condutores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município de Redenção, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.