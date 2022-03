Homem é morto durante intervenção policial no conjunto Eduardo Angelim, em Icoaraci

Um homem identificado como Weslley Gleyson Araújo da Silva, vulgo "Pipão", foi morto durante uma intervenção policial na comunidade Irmã Dulce, localizada no conjunto Eduardo Angelim, distrito de Icoaraci, em Belém, na madrugada desta segunda-feira (21). De acordo com informações da Polícia Militar, três suspeitos teriam atirado em policiais após uma abordagem, mas dois deles conseguiram fugir por uma área de mata e seguem foragidos.

Segundo o Boletim de Ocorrência formalizado pelo 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), lotado em Icoaraci, uma guarnição, em ronda, entrou na comunidade por volta de 1h da madrugada. Quando a viatura passava pelo final da Alameda 6, os três homens armados teriam recebido os militares com vários disparos de arma de fogo. Em seguida, dois deles entraram em uma área de mata e tomaram rumo desconhecido.

Já Weslley teria ficado no local e feito mais disparos em direção à guarnição, que atirou de volta, em legítima defesa. Ele estaria com uma arma ponto 40 e um colete à prova de balas. Depois de ser alvejado, o suspeito ainda foi encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Icoaraci para receber atendimento, mas já chegou morto no local.

Com ele, a Polícia Militar disse ter apreendido uma arma de fogo, duas munições, um colete balístico, um canivete, 87 petecas de óxi, 92 petecas de maconha e uma pedra de cocaína, totalizando 180 petecas de entorpecentes. Weslley já tinha várias passagens pela polícia, e havia sido preso pela última vez no dia 29 de março de 2020.