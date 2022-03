Mulher é presa em flagrante ao tentar entrar no Pará com carro roubado, avaliado em R$ 120 mil

Uma mulher de 29 anos, identificada apenas como J.P.S, foi presa em flagrante pela Polícia Federal enquanto tentava entrar no Pará com um carro roubado. Ela foi abordada durante fiscalização no quilômetro 733 da rodovia BR-163, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, e disse aos policiais que tinha como destino o município de Novo Progresso, sudoeste paraense, onde entregaria o veículo a outra pessoa, e receberia a quantia de R$ 2 mil para isso.

De acordo com informações do jornal Folha do Progresso, ao ser abordada, a condutora teria apresentado muito nervosismo, o que despertou a suspeita dos policiais. Ela disse que havia saído da cidade de São João do Miriti, no Rio de Janeiro, mas não soube explicar o endereço exato de onde estava indo, o nome do dono da casa onde iria passar uma semana ou mesmo o nome do proprietário do veículo, o qual seria emprestado.

Diante das informações confusas, os policiais decidiram fiscalizar minuciosamente o automóvel, um Volkswagen Nivus, avaliado em cerca de R$ 120 mil, e identificaram que o carro estava com registro de furto e roubo no sistema do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), e com as placas clonadas.

Questionada, a mulher teria revelado que estava indo para Novo Progresso, onde iria entregar o veículo a um desconhecido que o teria comprado e, após isso, retornaria para o Rio de Janeiro de ônibus. Ela ainda teria confirmado que sabia que o carro era roubado e que iria receber R$ 2 mil para fazer o transporte ilegal. A suspeita foi presa e encaminhada para a delegacia.