Motociclista fica gravemente ferido ao atropelar pedestres em Novo Progresso

​O motociclista Isaac Pereira de Oliveira, 19 anos, ficou gravemente ferido depois de atropelar​ dois​ pedestres, na manhã deste domingo, 20, na avenida Isaías Antunes, em Novo Progresso, município do sudoeste paraense. Com informações do site Folha do Progresso.

A Polícia Militar, que esteve no local atendendo a ocorrência, informou que o acidente ocorreu por volta das 5h30. Duas pessoas trafegavam pela via e foram atingidas pelo motociclista. Um pedestre ficou bastante ferido, com diversas lesões pelo corpo.

Já Isaac, ficou jogado ao chão, inconsciente e precisou ser reanimado pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele possuía alguns ferimentos graves, inclusive uma fratura exposta.

O motociclista foi encaminhado ao hospital municipal, onde permanece internado recebendo os devidos cuidados médicos. O atual estado de saúde dele não foi informado. Não há informações se o rapaz estava sob efeito de bebida alcoólica no momento em que conduzia a moto. A terceira vítima do acidente foi uma mulher, que não teve identificação divulgada. Com várias escoriações pelo corpo, ela também foi levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico.​​