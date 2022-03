Motorista perde controle da direção, bate em carro estacionado na frente de hospital e foge em seguida

​Câmeras de segurança da avenida Marechal Rondon, em Itaituba, no sudoeste paraense, registraram o momento em que o motorista de um carro perdeu o controle da direção e colidiu contra um veículo que estava estacionado na calçada do Hospital Regional do Tapajós (HRT). O caso foi registrado na última quinta-feira (17). Com informações do site RB1 Notícias.

O motorista teria perdido o controle do carro, modelo Ford Fiesta, de cor branca, depois de atingir manilhas de uma obra de drenagem realizada na via. No local, não há sinalização para alertar que ali está sendo realizada uma obra.

Não há registro de feridos. Após deixar apenas prejuízos materiais, o homem fugiu do local. O dono do veículo atingido, um Fiat Siena dourado, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil, para obter a reparação dos danos causados.